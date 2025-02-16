Ван И: КНР надеется на справедливое соглашение по Украине

Власти Китайской народной республики надеются на справедливое соглашение по урегулированию украинского кризиса и поддерживают усилия по восстановление мира. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передает пресс-служба китайского МИД.

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"Китай поддерживает все усилия по восстановлению мира. Мы надеемся на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, имеющего обязывающую силу, которое будет приемлемо для всех сторон", - заявил Ван И на площадке Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин всегда выступал за мирное урегулирование украинского кризиса, также предпринимались для этого соответствующие усилия. Министр иностранных дел КНР указал, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании вопроса Украины и прилагать все усилия для достижения мира. Сибига, в свою очередь, пообещал, что Киев будет делать все возможное для обеспечения безопасности китайских организаций и граждан.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, в рамках которой состоятся многочисленные неформальные и личные встречи политиков стран НАТО и других приглашенных государств. На этот раз один из главных вопросов, беспокоящих участников конференции, связан с позицией США относительно поддержки Украины. Остались ли у Владимира Зеленского надежды на помощь Запада и почему Европа хочет продолжать конфликт с Россией - в материале "Газеты.Ru".