Правый активист Джек Пособец, прибывший на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом, объяснил, почему Киев отказался заключать соглашение по полезным ископаемым с Вашингтоном. Его слова приводит издание Politico.

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Пособец объяснил, что документ не предусматривал гарантии безопасности, что стало камнем преткновения для Киева.

« З е л е н с к и й с н о в а и с н о в а з а я в л я л о н е о б х о д и м о с т и г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и и д а л п о н я т ь , ч т о х о ч е т е щ е о д н у с д е л к у п о о р у ж и ю , а т а к ж е с о г л а ш е н и е п о б е з о п а с н о с т и . . . П о х о ж е , Зеленский был недоволен тем, что было представлено», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов, «не готов защитить нас и наши интересы».