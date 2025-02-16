Американское издание The Hill Украине единственным способом для президента страны Владимира Зеленского удержать власть.

« В о й н а д о л ж н а п р о д о л ж а т ь с я — э т о е д и н с т в е н н о е , ч т о у д е р ж и в а е т Зеленского у власти. Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает», — считают авторы материала.

В статье отмечается, что по мере продолжения конфликта становится все более очевидным поражение Украины, даже США не хотят помогать Киеву в прежних масштабах и признают, что победа республики не является для них главной целью.

Авторы материала заявили, что разумный лидер должен признавать очевидное и сделать тяжелый, но необходимый выбор: сесть за стол переговоров. «Но Зеленский выбрал путь ослепленных властью. И поэтому Украина будет страдать до последнего», — заключил он.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины отказывается считать украинцами тех, кто не согласен с его политикой.