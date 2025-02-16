Названы дата и место проведения саммита БРИКС

Саммит БРИКС состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 6-7 июля, дату и место его проведения называют на Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

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« П о д т в е р ж д е н ы д а т а и м е с т о п р о в е д е н и я с а м м и т а БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — говорится в публикации.

Глава бразильского МИД Мауру Виейра раскрыл темы грядущего саммита. Партнеры обсудят укрепление торгово-экономических связей, разработку альтернативных платежных систем и сокращение зависимости от доллара.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собрался значительно усложнить торговые отношения США со странами БРИКС. Он допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в Соединенные Штаты продукции из стран объединения.