Винник сообщил, что обвинения в США строятся на запугивании

Обвинения в Соединенных Штатах Америки строятся на запугивании. Об этом заявил освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник в беседе с РЕН ТВ.

" В с е о б в и н е н и я т а м с т р о я т с я н а з а п у г и в а н и и . Ж д у т , ч т о т ы с д а ш ь с я и " п р и з н а е ш ь в и н у " , — о т м е т и л о н и п о д ч е р к н у л , ч т о у США на него не было никаких доказательств.

Винник обратил внимание на то, что если человек работает с долларами, то он, согласно американскому законодательству, может быть преследуем. Россиянин добавил, что процесс его задержания выглядел как похищение, поскольку его забрали без документов и без оснований для экстрадиции. В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник.

Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отмечал, что обмен россиянина Александра Винника на американца Марка Фогеля имеет внешнеполитическое значение. Эксперт обратил внимание, что политики часто заявляют о планах начать диалог, но все ограничивается риторикой, однако на этот раз стороны прощупали настрой друг друга и сделали первые шаги. При этом он подчеркнул, что обмен заключенными подтверждает принцип России "своих не бросать".