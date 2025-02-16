Не менее 15 человек погибли в давке на вокзале в Нью-Дели

На вокзале Нью-Дели в Индии произошла смертельная давка, в которой погибли не менее 15 человек. Из них трое детей, двое мужчин и десять женщин.

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Как сообщает RT, причиной давки стал большой наплыв пассажиров в связи с задержкой двух поездов. Отмечается, что по факту произошедшего начато расследование.

К вокзалу направили четыре пожарные машины, также на месте развернули дополнительные силы безопасности. Местные власти заверили, что сейчас ситуация находится под контролем.