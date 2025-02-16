Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи

Украина выразила готовность отправлять в США партии яиц ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Washington Post.

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" О д и н в ы с о к о п о с т а в л е н н ы й у к р а и н с к и й ч и н о в н и к п о ш у т и л , ч т о л и д е р ы с т р а н ы р а с с м о т р я т п о ч т и в с е , ч т о б ы с о х р а н и т ь п о д д е р ж к у США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц", — говорится в публикации.

По данным WP, украинские власти знают о значительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах.