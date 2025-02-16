WP: Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи

Украина выразила готовность отправлять в США партии яиц ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Washington Post.

Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи
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"Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц", — говорится в публикации.

По данным WP, украинские власти знают о значительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах.

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