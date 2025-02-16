WP: Украина готова отправлять в США яйца для сохранения помощи
Украина выразила готовность отправлять в США партии яиц ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Washington Post.
"Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц", — говорится в публикации.
По данным WP, украинские власти знают о значительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах.