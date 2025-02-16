МИД Южной Кореи высказался по соглашению между РФ и КНДР

Сеул не ожидал подписания нового соглашения по обороне между Россией и КНДР.

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Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.

« М ы н е о ж и д а л и , ч т о о н о б у д е т п о д п и с а н о . Н о э т о п р о и з о ш л о » , — ц и т и р у е т е г о Р И А Н о в о с т и .

Он также назвал последующее развитие событий «большим удивлением».

19 июня 2024 года президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Путин также допустил военно-техническое сотрудничество России с КНДР.