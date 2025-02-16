МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал соглашения по обороне между Россией и КНДР

Сеул не ожидал подписания нового соглашения по обороне между Россией и КНДР.

МИД Южной Кореи высказался по соглашению между РФ и КНДР
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Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.

«Мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», цитирует его РИА Новости.

Он также назвал последующее развитие событий «большим удивлением».

19 июня 2024 года президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Путин также допустил военно-техническое сотрудничество России с КНДР.

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