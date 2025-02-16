МИД Южной Кореи высказался по соглашению между РФ и КНДР

МИД Южной Кореи: Сеул не ожидал соглашения по обороне между Россией и КНДР
Сеул не ожидал подписания нового соглашения по обороне между Россией и КНДР.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.
«Мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», — цитирует его РИА Новости.
Он также назвал последующее развитие событий «большим удивлением».
19 июня 2024 года президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
Путин также допустил военно-техническое сотрудничество России с КНДР.