Президент Болгарии призвал ЕС ускорить процесс принятия общих решений
Президент Болгарии Румен Радев призвал ЕС ускорить процесс принятия общих решений. Как информирует пресс-служба болгарского лидера, об этом Радев заявил в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"ЕС должен принять необходимые действия по оптимизации процесса принятия общих решений, чтобы они соответствовали высокой динамике международных процессов. Борьба с кризисами, которые стоят перед Европой, требует повышения европейской конкурентоспособности в глобальном плане и гарантий безопасности ЕС", - подчеркнула президент Болгарии.
Радев согласился, что увеличение объема инвестиций в оборону и безопасность необходимо, но отметил, что и в этой ситуации нужно учитывать возможности каждого конкретного государства выделять на эти расходы определенную долю ВВП страны.