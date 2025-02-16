Президент Болгарии призвал ЕС ускорить процесс принятия общих решений

Президент Болгарии Румен Радев призвал ЕС ускорить процесс принятия общих решений. Как информирует пресс-служба болгарского лидера, об этом Радев заявил в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

" Е С д о л ж е н п р и н я т ь н е о б х о д и м ы е д е й с т в и я п о о п т и м и з а ц и и п р о ц е с с а п р и н я т и я о б щ и х р е ш е н и й , ч т о б ы о н и с о о т в е т с т в о в а л и в ы с о к о й д и н а м и к е м е ж д у н а р о д н ы х п р о ц е с с о в . Б о р ь б а с к р и з и с а м и , к о т о р ы е с т о я т п е р е д Е в р о п о й , т р е б у е т п о в ы ш е н и я е в р о п е й с к о й к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и в г л о б а л ь н о м п л а н е и г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и ЕС", - подчеркнула президент Болгарии.

Радев согласился, что увеличение объема инвестиций в оборону и безопасность необходимо, но отметил, что и в этой ситуации нужно учитывать возможности каждого конкретного государства выделять на эти расходы определенную долю ВВП страны.