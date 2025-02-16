США и Белоруссия задумали заключить «грандиозную сделку» по санкциям

Между США и Белоруссией идет обсуждение «грандиозной сделки» по ослаблению санкций. Об этом написала американская газета The New York Times.

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Известно, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на днях посетил Белоруссию для личной встречи с президентом страны Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем. По данным NYT, стороны обсуждали обмен заключенных в Белорусии американских граждан на ослабление ряда санкций против страны.

« В з а м е н США ослабили бы санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь», — отмечает издание.

Журналисты подчеркнули, что получили данные на условиях анонимности. Госдеп не ответил на вопросы газеты.

Ранее в Белоруссии заявили о контактах с США и Украиной. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эсмонт. По ее словам, в Москве знают о переговорах между Минском и Вашингтоном