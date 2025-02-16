Трамп может поменять мнение о переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп может поменять свое представление о переговорах по Украине. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью изданию Deutsche Welle.

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" О н [Трамп] может менять свое мнение", — сказал он. По мнению Макфола, вступление Украины в Североатлантический альянс позволит получить ей лучшие гарантии безопасности. 15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для переговоров лидеров двух стран по поводу мирного урегулирования на Украине.

Целью участников будет определить дату встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина до марта. Один из источников отметил, что большинство стран ЕС еще не знают о шагах РФ и США по подготовке встречи. 12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.