Член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски заявил, что положение Украины ухудшится, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение.

Об этом он сказал в интервью The American Conservative.

« С 2 0 2 4 г о д а п о л о ж е н и е Украины неуклонно ухудшалось, и если не будет никаких дальнейших действий, они проиграют в этом конфликте. И если дело дойдёт до этого, то Украина окажется в гораздо худшем положении, чем если бы в ближайшем будущем был заключён мир на основе компромисса», — заявил лорд Скидельски.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала перераспределить ресурсы ЕС для продолжения конфликта на Украине.