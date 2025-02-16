Британский лорд Скидельски заявил об ухудшении положения Киева без скорого мира
Член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски заявил, что положение Украины ухудшится, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение.
Об этом он сказал в интервью The American Conservative.
«С 2024 года положение Украины неуклонно ухудшалось, и если не будет никаких дальнейших действий, они проиграют в этом конфликте. И если дело дойдёт до этого, то Украина окажется в гораздо худшем положении, чем если бы в ближайшем будущем был заключён мир на основе компромисса», — заявил лорд Скидельски.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала перераспределить ресурсы ЕС для продолжения конфликта на Украине.