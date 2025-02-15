Посол в Канаде заявил о нежелании России возвращаться к формату G7

Москва считает устаревшим формат Группы семи (G7) после многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС и Группы двадцати (G20), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. В заявлении дипломата, которое опубликовано в Telegram-канале диппредставительства, сказано, что российская сторона удивлена бурной реакции канадских политиков относительно гипотез о восстановлении формата «Большой восьмерки».

Х о т е л и б ы в н е с т и я с н о с т ь , ч т о б ы о с т у д и т ь э т и э м о ц и и , в ы з в а н н ы е , в и д и м о , к а н а д с к и м п р е д с е д а т е л ь с т в о м в Г р у п п е с е м и . У России отсутствует желание обращаться к опыту прошлого. То, что сегодня называется G7, — устаревший формат. Наивно думать, что он что-то решает в новых международных реалиях, — указал Степанов.

Ранее Степанов заявил, что в Канаде произошел всплеск антиамериканских настроений. По его словам, это связано с угрозами президента США Дональда Трампа ввести тарифы в 25% на товары из североамериканской страны. Степанов отметил, что подобные настроения проявлялись во время спортивных соревнований, когда канадские фанаты освистывали гимн США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Москва не сильно заинтересована в возвращении в «Большую семерку». По его мнению, «Группа семи» утратила свою релевантность, и России наиболее важно сотрудничество в рамках G20, в которой представлены передовые экономики разных стран.