В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы»" чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине
© Lenta.ru

Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России.

«И единственная просьба к нам перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте», призвала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.

В мире
Кая Каллас
Дональд Трамп
ЕС
Мюнхен
Соединенные Штаты
Украина