В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы»" чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

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Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России.

« И е д и н с т в е н н а я п р о с ь б а к н а м — п е р е р а с п р е д е л и т ь н е к о т о р ы е р е с у р с ы , п о м о ч ь и м д а т ь о т п о р а г р е с с о р у , ч т о б ы н а м н е п р и ш л о с ь б е с п о к о и т ь с я о в о й н е з д е с ь , в э т о м п р е к р а с н о м м е с т е » , — п р и з в а л а о н а .

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.