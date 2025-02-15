Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X.

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Об этом ей рассказал высокопоставленный украинский чиновник, который уточнил, что украинскую сторону не пригласили и не информировали о предстоящих переговорах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский Киев никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию, где должны были встретиться украинские и российские представители.

Названы сроки встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Ранее Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. До этого Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме сообщил, что представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии.