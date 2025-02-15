Англичанин Великобританию. По его мнению, жизнь при российском президенте Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере.

« Я д у м а ю , ч т о б ы л о б ы з д о р о в о , е с л и б ы р у с с к и е в т о р г л и с ь в Б р и т а н и ю . Н е т н и ч е г о х у ж е , ч е м б ы т ь п о д в л а с т ь ю С т а р м е р а » , — с к а з а л о н , д о б а в и в , ч т о м и р у н у ж е н « н а с т о я щ и й к о м м у н и з м » .

Позвонивший на радио мужчина посчитал, что Путин по сравнению с британским премьером является человеком, которому можно доверять.

В декабре посольство России в Великобритании выступило с заявлением, что британские СМИ охватила волна «антироссийского психоза». Там уточнили, что он основан на шпиономании из-за мнимых угроз кибербезопасности.