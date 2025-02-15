Итоговую явку на выборах президента Абхазии оценили

Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65 процентов, такую оценку дал глава Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан, передает РИА Новости.

« П о с л е з а к р ы т и я и з б и р а т е л ь н ы х у ч а с т к о в я в к а н а в ы б о р а х п р е з и д е н т а Абхазии составила 65 процентов», — сообщил представитель ЦИК.

Среди кандидатов заявлены пять человек, политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Ранее ЦИК признал выборы президента Абхазии состоявшимися.