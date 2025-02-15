Зеленский не обрадовался вежливому диалогу между Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции заявил, что не рад вежливому диалогу между Россией и США. Трансляция велась на официальном YouTube-канале главы государства.

« Е с л и д и а л о г б у д е т в т а к о й в е ж л и в о й м а н е р е , к о т о р у ю с е й ч а с д е м о н с т р и р у ю т США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — сказал политик.

Во время своей речи Зеленский выступил с критикой Трампа, заявив, что для мирных переговоров по Украине американский президент для начала должен связаться с ним, а не с российской стороной.