Китай и Бразилия намерены помогать в решении украинского кризиса

Министр иностранных дел Китая Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим выразили обоюдную готовность содействовать политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай и Бразилия полностью одобряют работу "группы друзей мира" (стран, поддерживающих так называемый китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов" по украинскому вопросу - прим. ТАСС) и продолжат играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Ван И с Аморимом, которая состоялась 15 февраля на площадке Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД КНР напомнил, что в 2024 году председатель Си Цзиньпин совершил визит в Бразилию, и назвал эту поездку исторической. Он отметил, что главы двух государств достигли важных договоренностей, подтвердив стратегическую значимость китайско-бразильских отношений.

"Китай и Бразилия выступают в качестве крупных мировых держав и силы, представляющей глобальный Юг. Наши страны сохраняют стратегическую стабильность в условиях неспокойной международной обстановки, вносят позитивный вклад в мир, стабильность и развитие на планете", - подчеркнул Ван И.

Как уточнил китайский дипломат, власти КНР будут продвигать сотрудничество с Бразилией, стремиться к достижению еще больших результатов, придерживаться подлинных принципов многостороннего взаимодействия, способствовать сохранению ключевой роли ООН, отстаивать права и интересы стран глобального Юга. По сведениям МИД Китая, Аморим отметил, что дружественные связи между двумя государствами позволят им поддерживать плодотворные контакты и обеспечивать справедливость на международной арене.

В мае 2024 года по итогам консультаций Ван И и Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".