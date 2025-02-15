Спецпосланник Трампа не смог ответить на вопрос о гарантиях Украине

Вашингтон в настоящее время не готов обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках переговоров о завершении конфликта, заявил специальный посланник американского президента Дональда Трампа в эфире CNBC. По его словам, решать это будет президент США Дональд Трамп.

Я н е г о в о р ю з а п р е з и д е н т а США. Президент Соединенных Штатов говорит сам за себя. <...> Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях, — пояснил посланник Трампа.

Он добавил, что советники дают президенту рекомендации. При этом, только Трампу известно, какие он примет, а какие — нет.

Келлог назвал сроки завершения плана по Украине

До этого журналист и политолог Юрий Светов заявил, что обязанности спецпосланника Келлога по Украине могут перейти представителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, так как тот успешно проявил себя, когда готовилось соглашение между Израилем и ХАМАС. Светов подчеркнул, что если это и произойдет, то решение будет малозначимым, так как окончательное слово все же будет за американским лидером.