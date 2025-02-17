Мексика намерена судиться с Google

Правительство Мексики намерено обратиться в суд, если Google продолжит использовать название Залив Америки в своем картографическом сервисе для пользователей вне США, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что США приняли указ относительно своего континентального шлейфа, а Google не имеет права переименовывать топонимы для Мексики и Кубы.

11 февраля в Google заявили, что началось официальное изменение названия Мексиканского залива и его переименование в Залив Америки, пользователи из США уже могут увидеть обновление названия.

Позднее Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив на Американский в своих картах для пользователей в США.

До этого правительство Мексики в письме к корпорации Google заявляло, что указ президента США Дональда Трампа о смене названия Мексиканского залива на Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.