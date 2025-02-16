Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Укринформ».

По его словам, Москва недавно сформировала союз с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. Он указал, что подобных альянсов не было еще несколько лет назад и подчеркнул необходимость предотвратить их укрепление.

«Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы разрушить союз России» с этими странами, заверил Келлог.

« Я д у м а ю , с е й ч а с о ч е н ь в а ж н о н е д о п у с т и т ь р а с ш и р е н и я э т и х а л ь я н с о в » , — д о б а в и л с п е ц п р е д с т а в и т е л ь Трампа.

Келлог: США завершат разработку плана по Украине в ближайшее время

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами полезных ископаемых и не в интересах США, чтобы они оказались у России, так как она якобы будет делиться ими с КНДР, Китаем и Ираном.