Трамп разрешит европейцам закупать для Украины американское оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет препятствовать европейским союзникам в закупке американского оружия для Украины. Его слова передает РИА Новости. "Да, я разрешу", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о поставках. Американский лидер также отметил, что не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО.

Он заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы "большой проблемой" для США. 12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече.

Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.