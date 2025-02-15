Разговор Путина и Трампа попал на обложку испанского журнала

Испанский журнал El Jueves поместил на обложку переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и новым хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Оба лидера изображены на ней мирно беседующими у камина и за чашечкой чая, в то время как снаружи дома за их беседой наблюдает украинский коллега Владимир Зеленский.

Р а з г о в о р м е ж д у д в у м я в з р о с л ы м и н е к а с а е т с я р е б е н к а , — г л а с и т п о д п и с ь с а т и р и к о в .

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщил, что российская и американская делегации высокого ранга могут осуществить переговоры в Саудовской Аравии. Общение может состояться уже на следующей неделе. В материале сказано, что стороны рассмотрят возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Она может состояться, по предварительным данным, в конце февраля. Детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, проинформированные о планах, сообщили, что группа, скорее всего, будет состоять из советников по национальной безопасности. Кроме того, ожидается участие представителей Украины.

Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности намекнул, что Европа нужна американской стороне лишь как рынок, а не в качестве союзника. По мнению президента, Вашингтон все больше отдаляется от ЕС.