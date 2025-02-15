Президент Украины Владимир Зеленский вновь оценил проведение выборов на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

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« Н и к т о н е п о д н и м а е т в о п р о с в ы б о р о в , е с л и ч е с т н о . П о д н и м а е т т о л ь к о [ п р е з и д е н т Р о с с и и Владимир] Путин, и иногда есть голоса от США. Но на высоком уровне никто не поднимает. Все понимают и наш закон, что это нарушение закона, а самое главное — возможностей нет», — заявил глава государства.

Ранее 15 февраля Зеленский также оценил желание украинцев провести выборы президента. При этом ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента. Отмечается, что данный шаг может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Москвой. В свою очередь, спецпосланник США по Украине Кит Келлог назвал желаемые сроки проведения выборов на Украине.