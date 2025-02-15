В Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией

Решение о пересмотре отношений с Россией, включая будущее военных баз, примет сирийский народ, заявил глава МИД страны в переходном правительстве Асаад Хасан аш-Шибани. Его слова передает ТАСС.

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« Е с л и м ы п о л у ч и м з е л е н ы й с в е т о т н а ш е г о н а р о д а , м ы п р е д п р и м е м д е й с т в и я » , — п о д ч е р к н у л д и п л о м а т .

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова помочь Сирии в посткризисном восстановлении. Дипломат добавил, что Москва при этом верит в способность сирийцев без внешнего вмешательства справиться со стоящими перед ними вызовами.