Спецпредставитель Трампа оценил потери ВСУ в конфликте

Cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сравнил потери Вооруженных сил Украины с потерями США в Корейской и Вьетнамской войнах. Его слова приводит "Российская газета".

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На Мюнхенской конференции по безопасности Келлог отметил, что потери украинской армии в ходе текущего конфликта втрое превышают совокупные потери США в двух войнах.

Он подчеркнул, что целью президента Трампа является прекращение конфликта и предотвращение дальнейших жертв.

Учитывая, что потери США во Вьетнаме составили 58220 солдат, а в Корее – 36 тысяч, Келлог подразумевает, что потери Украины за неполные три года боевых действий составляют порядка 283 тысяч военнослужащих.

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В декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что потери Вооруженных сил Украины с начала СВО составили около миллиона человек.