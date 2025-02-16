Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе.

Об этом пишет «Европейская правда».

« П о к а м ы з д е с ь г о в о р и м , о д н о г о с у д а р с т в о - ч л е н б л о к и р у е т в с т у п и т е л ь н ы й п р о ц е с с Украины в ЕС – это произошло буквально вчера», — указала Стефанишина.

Чуть позже она подтвердила, что речь идет о Венгрии. По ее словам, Будапешт настаивает на расширении перечня условий, необходимых для вступления Украины в политическое объединение. Она понадеялась, что вопрос будет разрешен в ближайшее время.

« Д е й с т в и т е л ь н о , к о л л е г и и з г о с у д а р с т в - ч л е н о в с о о б щ и л и н а м о т о м , ч т о п р е д с т а в и т е л и с т р а н ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины», – пояснила Стефанишина.

До этого сообщалось, что 14 февраля председательствующая в Европейском совете Польша представила проект письма с условиями для открытия переговорного блока «Основы» по вступлению Украины в ЕС. В частности, от Киева собирались потребовать создать «дорожные карты» для проведения реформ государственного управления и верховенства права.

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Однако венгерские власти наложили вето на отправку документа. В Будапеште заявили, что прежде всего украинское руководство должно разработать дополнительный план по защите представителей национальных меньшинств, проживающих на территории страны.