Названы сроки встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может пройти уже в конце февраля 2025 года в Саудовской Аравии. Об этом пишут обозреватели Аннмари Хордерн, Бен Бартенштейн и Дженни Леонард в статье для Bloomberg.

Авторы статьи отметили, что на следующей неделе официальные лица России и Соединенных Штатов проведут переговоры в третьей стране в рамках подготовки к вероятной встрече двух лидеров.

По их данным, точный список участников пока неизвестен. Предположительно, на переговорах будут делегации России, США и Украины. В состав американской делегации войдут спецпосланники президента Соединенных Штатов.

Путин и Трамп в разговоре обошли одну важную тему стороной

Обозреватели уточнили, что Вашингтон пока не представил информацию о встрече европейским союзникам. Они добавили, что от принимающей стороны на переговорах ожидается советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид Аль-Айбан.

Этот дипломат, пояснили журналисты, входит в ближнее окружение наследного принца Мухаммеда бин Салмана, представляет его на переговорах с Тегераном и Вашингтоном.

В команду Путина могут войти опытные дипломаты, финансисты, силовики, отметили аналитики.