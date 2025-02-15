В США заявили, что Трамп унизил Европу всего за три дня

Президент США Дональд Трамп ошеломил и унизил Европу всего за три дня. Об этом пишет портал Axios.

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В публикации отмечается, что такой эффект на Европу произвели прямые переговоры между США и Россией без участия Украины и стран Евросоюза, заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что ЕС должен взять ответственность за свою безопасность, а также ввод пошлин.

" О д н а к о в п я т н и ц у н а в ы с т у п л е н и и В э н с а н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и п о б е з о п а с н о с т и с и т у а ц и я п р и о б р е л а о с о б е н н о л и ч н ы й х а р а к т е р " , - г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

14 февраля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав текущее положение дел в странах — членах ЕС. В частности, он прокомментировал отмену выборов главы государства в Румынии и заявил, что подобные события ставят под сомнение устойчивость европейской демократии.

Спецпредставитель Трампа высказался об участии Европы в переговорах по Украине

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".