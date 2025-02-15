Келлог назвал сроки завершения плана по Украине

Келлог: США завершат разработку плана по Украине в ближайшее время
Соединенные Штаты планируют завершить разработку плана по мирному урегулированию украинского кризиса в ближайшее время, рассказал спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. Об этом пишет CNBC.
По данным портала, чиновник рассказал о планах Дональда Трампа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Спецпредставитель Трампа высказался об участии Европы в переговорах по Украине
Келлог заметил, что глава США способен быстро принимать ключевые решения, поэтому план будет разработан безотлагательно. По его словам, на разработку документа потребуются не месяцы, а «дни и недели».
«Сегодня он [Трамп] попросит вас выполнить эту работу, а завтра захочет узнать, почему этот вопрос не решен», — отметил спецпосланник.
По его словам, с высокой долей вероятности, представителей Европы не будет за столом мирных переговоров. Он добавил, что интересы региона будут учтены.