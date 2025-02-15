В Польше изменили позицию по отправке войск на Украину

Странам Европейского союза, в том числе Польше, рано или поздно придется направить войска на Украину, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, по его словам, время для переговоров по урегулированию конфликта еще не настало. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.

К о г д а п р е з и д е н т [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придется их предоставить. Так что рано или поздно нам придется вмешаться, — сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Financial Times поддержал скептическое отношение премьер-министра страны Дональда Туска к вопросу об отправке контингента на Украину в составе западных сил. Тем не менее он отметил, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но для этого необязательно разворачивать там войска.

«Миротворцы» позволят Украине подготовиться к новой войне

До этого издание The Times сообщило, что страны Европейского союза разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Журналисты пояснили, что Великобритания и Франция выступили за, но ФРГ и некоторые другие страны придерживаются позиции «против».