ЦИК объявила выборы президента Абхазии состоявшимися

Президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися, явка избирателей составила чуть более 55%, заявил председатель Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан.

" Д л я п р и з н а н и я в ы б о р о в с о с т о я в ш и м и с я п о а б х а з с к о м у з а к о н о д а т е л ь с т в у н е о б х о д и м о , ч т о б ы в н и х п р и н я л о у ч а с т и е б о л ь ш е п о л о в и н ы и з б и р а т е л е й , в н е с е н н ы х в с п и с к и . Э т о т п о р о г п р е о д о л е н , в ы б о р ы с о с т о я л и с ь " , – п р и в о д и т е г о с л о в а ТАСС.

Отмечается, что к 18:00 проголосовали 79 тысяч избирателей. При этом всего в списки избирателей было включено 134 500 человек.

Президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, 15 февраля. По информации ЦИК, для проведения выборов оборудованы 152 избирательных пункта в самой республике и еще два в России – в Москве и Черкесске.

Стала известна просьба Абхазии к России

Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля. Согласно законодательству республики, избранным президентом признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Между тем все пять кандидатов на должность президента Абхазии, среди которых политик Бадра Гунба, бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, уже проголосовали на выборах.