ЦИК: Абхазию ждет второй тур президентских выборов

На досрочных выборах президента в Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

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— Б у д е т в т о р о й т у р , в к о т о р о м б у д у т п р и н и м а т ь у ч а с т и е Г у н б а Б а д р а З у р а б о в и ч и А р д з и н б а А д г у р А м и р а н о в и ч , — р а с с к а з а л о н .

Глав ЦИК уточнил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресенье, 16 февраля, передает РИА Новости.

На пост президента Абхазии претендуют пять человек: известный политик Бадра Гунба, экс-торгпред в РФ Олег Барциц, оппозиционер Адгур Ардзинба, бывший глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

В Москве подготовили избирательный участок для голосования граждан Абхазии на выборах президента. Об этом 12 февраля сообщил посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Он расположен в здании библиотеки № 164 на улице Шаболовке.