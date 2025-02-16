ЦИК: Абхазию ждет второй тур президентских выборов
На досрочных выборах президента в Абхазии будет второй тур, в нем будут участвовать политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
— Будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович, — рассказал он.
Глав ЦИК уточнил, что предварительные итоги объявят в полдень в воскресенье, 16 февраля, передает РИА Новости.
На пост президента Абхазии претендуют пять человек: известный политик Бадра Гунба, экс-торгпред в РФ Олег Барциц, оппозиционер Адгур Ардзинба, бывший глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
В Москве подготовили избирательный участок для голосования граждан Абхазии на выборах президента. Об этом 12 февраля сообщил посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Он расположен в здании библиотеки № 164 на улице Шаболовке.