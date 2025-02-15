Венгрия наложила вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Венгрия заблокировала открытие первого блока переговоров о членстве Украины в ЕС. Об этом сообщает RMF24.

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По данным RMF24, председательствующая в Совете ЕС Польша 14 февраля представила проект письма, в котором изложила условия для открытия переговорного блока «Основы». Речь идет о требовании по подготовке двух реформ — реформ верховенства права и госуправления. Венгрия наложила вето на отправку письма и потребовала от Украины представить дополнительный план по защите национальных меньшинств.

В феврале вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев собирается открыть первый блок переговоров с Евросоюзом в апреле 2025 года под председательством Польши. По ее словам, еще два блока Украина планирует открыть в июне, а оставшиеся три — во второй половине этого года, уже под председательством Дании. Переговоры о вступлении Украины в ЕС разбиты на 35 переговорных глав, сгруппированных в 6 блоков.

В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине.