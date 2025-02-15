Названы причины, по которым могут быть введены новые санкции против РФ
Страны «Большой семерки» (G7) приняли коммюнике по вопросу о возможном введении новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, министры иностранных дел США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии обсудили новые ограничительные меры против России на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству», — отмечается в документе.
В коммюнике уточняется, что страны группы подтверждают свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».
Ранее в Италии сообщили, что европейские страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. По мнению авторов статьи в L'AntiDiplomatico, если бы главы государств и правительств ЕС действительно желали мира, то давно прекратили бы выделять миллиарды евро на «стратегический разгром Москвы».