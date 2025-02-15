Страны «Большой семерки» (G7) приняли коммюнике по вопросу о возможном введении новых санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, министры иностранных дел США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии обсудили новые ограничительные меры против России на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

« Л ю б ы е н о в ы е д о п о л н и т е л ь н ы е с а н к ц и и п о с л е ф е в р а л я д о л ж н ы б ы т ь с в я з а н ы с т е м , п р е д п р и м е т л и Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я р е а л ь н ы е д о б р о с о в е с т н ы е у с и л и я д л я о к о н ч а т е л ь н о г о п р е к р а щ е н и я в о й н ы п р о т и в У к р а и н ы , к о т о р а я о б е с п е ч и т У к р а и н е д о л г о с р о ч н у ю б е з о п а с н о с т ь и с т а б и л ь н о с т ь к а к с у в е р е н н о м у , н е з а в и с и м о м у г о с у д а р с т в у » , — о т м е ч а е т с я в д о к у м е н т е .

В коммюнике уточняется, что страны группы подтверждают свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Ранее в Италии сообщили, что европейские страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. По мнению авторов статьи в L'AntiDiplomatico, если бы главы государств и правительств ЕС действительно желали мира, то давно прекратили бы выделять миллиарды евро на «стратегический разгром Москвы».