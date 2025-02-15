Гагаузия обратилась к Молдавии с просьбой

Парламент автономного территориального образования Гагаузия, находящегося в составе Молдавии, попросил власти страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил спикер Народного собрания Дмитрий Константинов на съезде депутатов, сообщает РИА Новости.

« У м е н я о б р а щ е н и е к в л а с т я м М о л д а в и и ! М е н я п р о с я т т е , ч ь и р о д с т в е н н и к и р а б о т а ю т в Р о с с и и и т р а т я т о г р о м н ы е д е н ь г и з а п е р е л е т ы и п е р е е з д ы . И м ы х о т и м о б р а т и т ь с я к р у к о в о д с т в у М о л д а в и и о б о т к р ы т и и п р я м о г о с о о б щ е н и я с Р о с с и е й ! Н е п р о п у с к а е т е р о с с и й с к и е а в и а л и н и и — е с т ь т у р е ц к и е ! М о ж н о р е ш и т ь э т о т в о п р о с ! Н у ж н а т о л ь к о в о л я » , — о т м е т и л о н .

Также Константинов добавил, что от отсутствия указанных рейсов страдают только обычные люди.

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