Если бы Украина была членом НАТО, то там никогда не было бы боевых действий. Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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" Л у ч ш е е , ч т о м о ж н о д а т ь Украине, будем честны, - это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны на Украине", - сказала она.

По мнению премьера Дании, членство в НАТО является "самым дешевым и самым простым" путем для защиты стран.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе по итогам конфликта. По его словам, Запад должен обеспечить Киеву "лучшую позицию перед началом переговоров". При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО.

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До этого президент США Дональд Трамп согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.