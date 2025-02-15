Страны Европы не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Об истинном отношении лидеров Евросоюза (ЕС) к возможности мирных переговоров рассказало итальянское издание L'AntiDiplomatico.

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В материале подчеркивается, что из-за стремления президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия и жадности ЕС лидеры европейских стран равнодушны к потерям среди рядовых украинцев. По мнению журналистов издания, все разговоры, что Брюссель, Лондон, Париж, Рим, Берлин или Варшава намерены сделать все возможное для заключения мира, являются неправдой.

« О н и п р о с т о б о я т с я , ч т о и м п р и д е т с я в с е б о л ь ш е р а с к о ш е л и в а т ь с я н а в о о р у ж е н и е н а ц и с т о в в Киеве, если и когда Вашингтон действительно перекроет им кран», — утверждается в публикации.

Отмечается, если бы страны Евросоюза действительно хотели мира, они бы уже давно перестали оказывать финансовую поддержку на «стратегический разгром Москвы».

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры с Россией. Кошкович считает, что Зеленский пытается сорвать их ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС.