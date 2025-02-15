Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а Европа — нет. Об этом заявил Кит Келлог — спецпредставитель президента США Дональда Трампа, передает НТВ.

Келлог выступил на Мюнхенской конференции и отметил, что Киев будет участвовать в переговорах, тогда как участие Брюсселя не является необходимым.

« К о н е ч н о , у к р а и н ц ы б у д у т з а с т о л о м п е р е г о в о р о в , б ы л о б ы г л у п о г о в о р и т ь , ч т о и х т а м н е б у д е т » , — с к а з а л К е л л о г .

По его словам, конфликт длится уже третий год и президент Трамп «унаследовал» его. Однако цель Вашингтона «не в том, чтобы довести дело до смерти каждого украинца».

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