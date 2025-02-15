Спецпредставитель Трампа заявил, что Киев будет участвовать в переговорах

Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а Европа — нет. Об этом заявил Кит Келлог — спецпредставитель президента США Дональда Трампа, передает НТВ.

Келлог выступил на Мюнхенской конференции и отметил, что Киев будет участвовать в переговорах, тогда как участие Брюсселя не является необходимым.

«Конечно, украинцы будут за столом переговоров, было бы глупо говорить, что их там не будет», сказал Келлог.

По его словам, конфликт длится уже третий год и президент Трамп «унаследовал» его. Однако цель Вашингтона «не в том, чтобы довести дело до смерти каждого украинца».

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