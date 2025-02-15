Спецпредставитель Трампа заявил, что Киев будет участвовать в переговорах
Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а Европа — нет. Об этом заявил Кит Келлог — спецпредставитель президента США Дональда Трампа, передает НТВ.
Келлог выступил на Мюнхенской конференции и отметил, что Киев будет участвовать в переговорах, тогда как участие Брюсселя не является необходимым.
«Конечно, украинцы будут за столом переговоров, было бы глупо говорить, что их там не будет», — сказал Келлог.
По его словам, конфликт длится уже третий год и президент Трамп «унаследовал» его. Однако цель Вашингтона «не в том, чтобы довести дело до смерти каждого украинца».
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