Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что европейские страны не будут иметь право голоса на переговорах по Украине, потому что сами заставили Киев отказаться от диалога с Россией. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Риттер написал: «Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг». Это заявление военный аналитик сделал после слов главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По ее словам, никакое мирное соглашение невозможно без европейцев.

Ранее, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласились, что сложные проблемы надо решать мирными переговорами.