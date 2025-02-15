Макрон подал жалобу на художника, написавшего политика с отрубленной головой
Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на художника, написавшего картину с отрубленной головой политика. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Жалоба была подана на неизвестное лицо "за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий", отметила газета.
На картине, которая была представлена на выставке "Подвергнутые воздействию хлордекона" в гваделупском городе Пуэнт-а-Питр, изображен чернокожий мужчина, который держит в руке отрубленную голову человека, похожего на Макрона.
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Работа посвящена делу о хлордеконе. Этот пестицид годами применяли против бананового долгоносика, что стало причиной многочисленных заболеваний среди населения в Гваделупе и Мартинике. В 2023 году суд после 16 лет разбирательств отклонил иск.
"Для меня большая честь быть создателем всего этого", — сказал автор картины Франсуа Мулен.
Макрон является представителем власти, которая отказывается полностью признать скандал в связи с хлордеконом, добавил художник.