Макрон подал жалобу на художника, написавшего политика с отрубленной головой

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на художника, написавшего картину с отрубленной головой политика. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Макрон подал жалобу на художника, написавшего политика с отрубленной головой
© globallookpress.com

Жалоба была подана на неизвестное лицо "за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий", отметила газета.

На картине, которая была представлена на выставке "Подвергнутые воздействию хлордекона" в гваделупском городе Пуэнт-а-Питр, изображен чернокожий мужчина, который держит в руке отрубленную голову человека, похожего на Макрона.

Во Франции раскритиковали Макрона из-за скандала с элитной бригадой ВСУ

Работа посвящена делу о хлордеконе. Этот пестицид годами применяли против бананового долгоносика, что стало причиной многочисленных заболеваний среди населения в Гваделупе и Мартинике. В 2023 году суд после 16 лет разбирательств отклонил иск.

"Для меня большая честь быть создателем всего этого", сказал автор картины Франсуа Мулен.

Макрон является представителем власти, которая отказывается полностью признать скандал в связи с хлордеконом, добавил художник.

В мире
Эммануэль Макрон
Пуэнт-А-Питр
Франция