Макрон подал жалобу на художника, написавшего политика с отрубленной головой

Президент Франции Эммануэль Макрон подал жалобу на художника, написавшего картину с отрубленной головой политика. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Жалоба была подана на неизвестное лицо "за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий", отметила газета.

На картине, которая была представлена на выставке "Подвергнутые воздействию хлордекона" в гваделупском городе Пуэнт-а-Питр, изображен чернокожий мужчина, который держит в руке отрубленную голову человека, похожего на Макрона.

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Работа посвящена делу о хлордеконе. Этот пестицид годами применяли против бананового долгоносика, что стало причиной многочисленных заболеваний среди населения в Гваделупе и Мартинике. В 2023 году суд после 16 лет разбирательств отклонил иск.

" Д л я м е н я б о л ь ш а я ч е с т ь б ы т ь с о з д а т е л е м в с е г о э т о г о " , — с к а з а л а в т о р к а р т и н ы Ф р а н с у а М у л е н .

Макрон является представителем власти, которая отказывается полностью признать скандал в связи с хлордеконом, добавил художник.