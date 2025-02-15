Раскрыты подробности инициативы Трампа по украинским ресурсам

Администрация президента США Дональда Трампа в ходе переговоров с украинскими властями дала понять, что готова разместить в стране американские войска в случае передачи прав на владение половиной редкоземельных минералов. Об этом пишут обозреватели Кортни Кьюб и Андреа Митчелл в статье для NBC News.

По их данным, размещение американского контингента, предназначенного для охраны площадок по добыче ресурсов, станет возможно в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

Зеленский прокомментировал переговоры с США об украинских ресурсах

Журналисты отметили, что Трамп в последние недели выражал заинтересованность в заключении сделки с Украиной по редкоземельным металлам, необходимым для функционирования высокотехнологичных производств.

Многие полезные ископаемые Украины находятся в районах, которые сейчас контролируются российскими войсками, уточнили обозреватели.