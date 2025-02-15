В Британии спрогнозировали будущее Украины после окончания конфликта
После окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война. Об этом пишет британское издание Spectator.
В материале отмечается, что в настоящий момент все идет к финальной стадии конфликта.
"Гражданская война разорвет страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий", - говорится в публикации.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.
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12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".