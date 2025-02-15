В Британии спрогнозировали будущее Украины после окончания конфликта

После окончания конфликта на Украине может начаться гражданская война. Об этом пишет британское издание Spectator.

В материале отмечается, что в настоящий момент все идет к финальной стадии конфликта.

" Г р а ж д а н с к а я в о й н а р а з о р в е т с т р а н у н а ч а с т и , и с е й ч а с н е п о х о ж е , ч т о к т о - т о г о т о в и т с я к т а к о м у р а з в и т и ю с о б ы т и й " , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

Зеленский рассказал, как достичь мира в Европе

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".