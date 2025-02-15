Кандидат в канцлеры ФРГ назвал «неприемлемыми» переговоры РФ и США
Переговоры Россия и США о прекращении украинского конфликта являются неприемлемыми, потому что в них не участвуют Брюссель и Киев. Так считает немецкий политик Фридрих Мерц, являющийся кандидатом в канцлеры ФРГ, передает РИА Новости.
Мерц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Киев должен находиться в «сильной позиции» на переговорах и «сидеть за столом в качестве ключевой стороны». Европейцы при этом должны их «сильно поддерживать».
«И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом», — сказал Мерц.
Политик добавил, что ЕС уважает президентские и парламентские выборы в США и ожидает от Вашингтона такого же подхода
Глава Евросовета озвучил условие «прочного мира» на Украине
Ранее с похожим заявлением о роли Украины и ЕС выступил в Мюнхене глава Евросовета Антониу Кошта. Он сказал, что «прочный мир» на Украине невозможен без участия Брюсселя и Киева в переговорах.