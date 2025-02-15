Зеленский прокомментировал переговоры с США об украинских ресурсах
Соглашение Киева с Вашингтоном о передаче американцам прав на минеральные ресурсы Украины все еще не подписано и находится в стадии обсуждения. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
На Мюнхенской конференции журналисты спросили Зеленского, как продвигается работа над соглашением Киева с Вашингтоном. Этот документ дает американцам контроль украинскими природными ресурсами.
«Мы всё еще говорим», — ответил Зеленский
Накануне американская пресса сообщала, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский подписал в Мюнхене документ, передающий США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский пока отказывается и требует прописать в соглашении некие «гарантии безопасности».
Украина обменяет редкоземельные металлы на военную помощь от США
Ранее в украинской Раде обвинили Вашингтон в «очень жестких» требованиях при передаче природных ресурсов Киева и попытке приватизации украинской экономики.