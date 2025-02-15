Зеленский рассказал, как достичь мира в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять способов достижения мира в Европе. Предложения президента перечислены в его Telegram-канале.
"Итак, во-первых, вооруженные силы Европы как обновление НАТО. Во-вторых, общая европейская внешняя политика. В-третьих, уровень европейского сотрудничества, к которому Вашингтон должен относиться серьезно. В-четвертых, международное право", - заявил он.
Кроме того, необходимо продолжить оказывать давление на Россию, потому что это, а не "какие-то бумаги", по мнению Зеленского, гарантирует мир.
По его словам, надо "действовать как Европа, а не как группка разрозненных лиц".
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Пусть этот год станет годом объединенной, сильной, безопасной и мирной Европы, добавил украинский президент.
15 февраля Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности для страны "на всех уровнях".