Зеленский снова раскритиковал телефонный звонок Трампа Путину
Владимир Зеленский снова пожаловался на то, что глава США Дональд Трамп сначала провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем позвонил ему. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, украинский лидер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал ряд заявлений по международной повестке.
«Это было в тот день, когда у него [Трампа] были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним [Путиным], а затем с нами. Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной», — отметил политик.
Напомним, что в среду, 12 февраля, Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позже американский лидер провел телефонный разговор с Зеленским.
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После переговоров Зеленский заявил, что очень разочарован позицией Трампа и его переговорами с Путиным, когда позиция по Украине еще не согласована.
«Я не воспринимаю это как приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя на самом деле это не очень приятно», — подчеркнул политик.
Зеленский заметил также, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева.