Зеленский снова раскритиковал телефонный звонок Трампа Путину

Владимир Зеленский снова пожаловался на то, что глава США Дональд Трамп сначала провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем позвонил ему. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал ряд заявлений по международной повестке.

« Э т о б ы л о в т о т д е н ь , к о г д а у н е г о [Трампа] были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним [Путиным], а затем с нами. Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной», — отметил политик.

Напомним, что в среду, 12 февраля, Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позже американский лидер провел телефонный разговор с Зеленским.

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После переговоров Зеленский заявил, что очень разочарован позицией Трампа и его переговорами с Путиным, когда позиция по Украине еще не согласована.

« Я н е в о с п р и н и м а ю э т о к а к п р и о р и т е т , ч т о о н с н а ч а л а п о г о в о р и л с РФ. Хотя на самом деле это не очень приятно», — подчеркнул политик.

Зеленский заметил также, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева.