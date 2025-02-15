Президент Украины назвал имя самого влиятельного члена НАТО

Выступая на Мюнхенской конференции украинский лидер назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным членом НАТО. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО станет наилучшей гарантией безопасности для его страны и он не снимает этот вопрос с повестки.

« О д н а к о с е й ч а с к а ж е т с я , ч т о н а и б о л е е в л и я т е л ь н ы й ч л е н Н А Т О — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — отметил президент Украины.

По его мнению, вступление Украины в НАТО должно стать ядром любых гарантий для Киева. Он подчеркнул, что в противном случае нужно создать еще один альянс, расположенный на Украине. В своей речи Зеленский сказал, что Европа нуждается в собственных вооруженных силах. По его мнению, сейчас пришло время для создания таких сил, потому что США могут отказать Европе в решении представляющих угрозу безопасности вопросах.

Зеленский признал маловероятность членства в НАТО

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, где порассуждал на тему многих вопросов, таких как выборы на Украине, помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США.