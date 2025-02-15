Глава МИД Венгрии заподозрил ЕС в хитром плане по Украине

Некоторые лидеры Евросоюза хотят продолжения боевых действий на Украине и попытаются не допустить заключения соглашения об урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Медиацентру города Дебрецен. При этом он приветствовал недавний разговор по телефону между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Теперь мы видим не только свет в конце тоннеля, но и то, что он становится все ближе и ярче <...> Не будем наивными, европейские сторонники войны сделают все возможное, чтобы соглашение не состоялось, — считает Сийярто.

В то же время Сийярто выразил надежду на то, что Путин и Трамп смогут достичь договоренности о прекращении боевых действий на Украине. По его словам, «внезапно появилась надежда на мир».